El Pentágono no puede descartar la existencia de ovnis

Los servicios de Inteligencia de Estados Unidos están muy cerca de hacer públicos los informes sobre los más de 120 avistamientos de fenómenos aéreos registrados entre las últimas dos décadas. No obstante, medios comoThe New York Times adelantan ya la conclusión de estas investigaciones. El Pentágono no confirma que se traten de objetos voladores no identificados (ovnis), pero tampoco puede descartarlo.

El inicio de estos sucesos que desconciertan tanto a científicos como a militares se remonta al pasado abril, cuando el Departamento de Defensa desclasificó tres vídeos de noviembre de 2004 y marzo de 2015. En las imágenes, pilotos de la aviación estadounidense captan lo que fue descrito como “fenómenos aéreos no identificados”.

Del informe que será presentado al Congreso de EEUU el día 25 de este mes se desprenden dos conclusiones. La primera es que se descarta el origen extraterrestre de los incidentes aéreos, pero la segunda abre múltiples incógnitas. Inteligencia sí confirma que ninguno de los incidentes está relacionado con proyectos militares estadounidenses, ni pruebas de tecnología avanzada que estén clasificadas. Este era uno de los mayores pilares de las teorías conspirativas en torno a este tema.

Forma de píldora, sin motor y “aceleraba como nunca he visto”

Segundo el testimonio de uno de los pilotos, David Fravor, que presenciaron uno de estos evento al oeste de San Diego (California), sobre las islas de San Clemente, el objeto que había presenciado a 9.000 metros de altura carecía de motores o de escape, mientras se desplazaba realizando movimientos erráticos. Este objeto también tenía forma de píldora y según declaró Fravor en una entrevista “aceleraba como nunca he visto”.

No es la única declaración que ha venido despertando el interés de los estadounidenses por los ovnis. El propio expresidente Barack Obama levantó polémica con una afirmación realizada en el show de Jimmy Kimmel. “Lo que es cierto, y de hecho estoy hablando en serio aquí”, dijo Obama, “es que hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son”.