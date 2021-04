La peor experiencia de Kaley Cuoco en una escena de sexo

En The Big Bang Theory el personaje de Penny, o para ser más exactos, los guionistas, no dieron lugar a que Kaley Cuoco se sintiera incómoda en una escena de sexo. Básicamente porque no existió ninguna, siempre se la vio en ‘el momento de después’. Sin embargo, una vez terminada la serie, la intérprete ha seguido desarrollando su carrera, que le ha llevado hastaThe Flight Attendant, en HBO. En este rodaje se ha encontrado en situaciones a las que no estaba nada acostumbrada, y las ha acabado sufriendo.

Pese a las tantas alegrías que le ha dado la ficción —primera nominación a los Globos de Oro incluida—, su trabajo en ella no ha sido un camino de rosas. Su compañero de reparto y protagonista, Michiel Huisman (El secreto de Adaline), ha desvelado en el programa This Morning la peor experiencia de Cuoco, de 35 años, en el set. Y sí, tenía que ver con las escenas más íntimas.