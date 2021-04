Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, sobre la Superliga que jugará su equipo: "No es deporte"

ATTILA KISBENEDEK via AFP via Getty Images

ATTILA KISBENEDEK via AFP via Getty Images Guardiola, durante una entrevista a pie de campo

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, se ha mostrado contrario a la creación de la Superliga de fútbol en la que su club es uno de los 12 fundadores al considerar que “no es deporte”.

“El deporte no es deporte cuando la relación entre esfuerzo y éxito, entre esfuerzo y recompensa, no existe. No es deporte algo donde el éxito está garantizado, y donde no importa si pierdes”, aseguró en rueda de prensa.

Su crítica se suma a las muchas recibidas por el formato, que presente sustituir a la actual Liga de Campeones. Sin embargo, es la primera tan evidente que proviene de un ‘miembro fundacional’. La UEFA, la FIFA, LaLiga y hasta el Gobierno español se han posicionado en contra, al igual que muchos equipos y jugadores no invitados.