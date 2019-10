Pepe Domingo Castaño carga contra este dirigente político: "Estoy hasta los mismísimos de él"

El veterano locutor radiofónico Pepe Domingo Castaño, encargado de la publicidad del programa Tiempo de Juego de la Cadena COPE, ha concedido una comentada entrevista a la publicación A la contra.

En ella, además de hablar de sus inicios, de su cambio de la SER a la COPE y de otros programas como El Chiringuito, presentado por Josep Pedrerol, se moja sobre la situación política española.

Y más concretamente sobre Cataluña, sobre la que tiene una opinión muy clara, especialmente acerca de su presidente, Quim Torra, al que dedica las siguientes palabras:

“Lo de Cataluña está poniéndose cada vez más peligroso, porque desde las altas instancias del poder les estamos dando alas y están crecidos. Me gustaría saber realmente cuántos independentistas hay actualmente en Cataluña y no estaría mal hacer un referendum no vinculante para conocer el número de personas que se quieren ir de España y sobre esos datos tomar una decisión final. Hablan mucho de diálogo, pero cuando una parte no quiere dialogar y no respeta al contrario, el diálogo es imposible. Estoy del tal Torra hasta los mismísimos. Es inaceptable tener a ese pelele al frente de Cataluña. Hay que empezar por ahí”.