Pepe Domingo Castaño, sobre un líder político español: "Ha batido el récord mundial de la mentira"

Pepe Domingo Castaño, mítico comunicador de las ondas españolas, ha concedido una entrevista a El Mundo en la que ha hecho un repaso por la actualidad de España.

El locutor de Tiempo de Juego, en la COPE, ha contado que ha tenido el coronavirus y que lo ha pasado muy mal: “Es algo que no se puede explicar con palabras. De pronto, te vienes abajo, te entra por el cuerpo una sensación de que te vas, de que se acaba todo”.

Castaño ha asegurado que “no comes, no duermes, estás fuera de ti, tremendos dolores de cabeza, a veces fiebre, un cansancio increíble que no te permite ni pelar una manzana”. “Yo no me encontré tan mal como me encontré esos cinco días nunca en mi vida. Creí que no lo contaba. Yo no tuve ni mucha fiebre ni problemas pulmonares, pero no quiero ni acordarme de lo mal que lo pasé”, ha señalado.

Sobre las responsabilidades políticas, Pepe Domingo Castaño ha criticado con firmeza a los gobernantes encargados de gestionar la crisis por el Coronavirus. El locutor ha asegurado que el nivel de mentiras “va en función del cargo y la responsabilidad”.