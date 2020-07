Pepe Rodríguez se moja y define a Fernando Simón con una sola palabra

El cocinero Pepe Rodríguez, jurado del programa de TVE MasterChef, ha defendido la figura de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

En una entrevista en El Español, el chef se ha mostrado muy crítico con la gestión que está haciendo la Administración con los rebrotes. Ha afirmado que “no suma” que en Lleida se quiera hacer una cosa y en el resto de España algo distinto.

“Hay alguien aquí que no nos cuenta las cosas o que no sabe por dónde coger el toro. Eso genera incertidumbre en la gente, que al final no sabe si se podrá ir de vacaciones, si tiene que llevar mascarilla (o no). No hay un criterio de alguien de quien te puedas fiar de verdad. Esto es muy serio como para estar así”, ha avisado.

Preguntado en ese momento si se estaba refiriendo al Gobierno, Rodríguez ha sido claro: “Entiendo que sí porque no quiero entrar en política. No es mi historia y no sé si se puede hacer mucho mejor”.

El chef ha admitido que “esto ha sido insólito y que no ha sido fácil de gestionar”, pero ha insistido en que necesita a “alguien que me transmita tranquilidad o seriedad, algún sanitario”.

“No un político que te cuenta la película según le conviene. No, yo quiero que los tres señores más importantes de este país que sepan de esto me digan qué tenemos que hacer”, ha asegurado.

Es en ese momento cuando el periodista le ha recordado que está Fernando Simón. “Simón me parece un fenómeno, nos ha contado todas las versiones”, ha zanjado el cocinero.