Pepe Rodríguez sorprende al revelar lo que hace cuando le insultan en Twitter

“Tengo redes pero me traen al pairo”, ha dicho Rodríguez. Le ha comentado Castaño que no todo serán críticas que también tiene seguidores que estarán “un poco decepcionados”.

“No, no nos metamos una presión que no es necesaria”, ha empezado diciendo el cocinero.

Ha explicado Rodríguez que está acostumbrado a la crítica desde pequeño: “Cuando estás metido en un bar ‘niño, échame un poquito que la cerveza se llena un poco más’ y siempre me han estado corrigiendo. Toda la vida. Siempre hay gente que sabe más que yo, de hostelería, de no sé qué...”.

También ha revelado que cuando entra a Twitter y alguien le insulta da a ‘me gusta’ a ese comentario “y alguno luego le leo y dice ‘mira el tonto va y le da a me gusta’, coño si me ha gustado lo que me has dicho”: “Me estás poniendo a partir y no me conoces cabrito”.