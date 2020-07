Pepe Rodríguez tuerce el gesto cuando le recuerdan este momento antes de la final de 'MasterChef'

“Ha sido una edición atípica, he vivido una pandemia, ellos han vivido un confinamiento, eso fíjate el estrés que les puede ocasionar, el perder la ilusión o ganarla yo creo que de todo: hay enamoramiento, hay vida, hay cocina, es lógico. Estamos haciendo un programa con mucha tensión. Me quedo con todo”, ha sentenciado.

De hecho, después del programa, Saray ha cargado duramente contra Rodríguez y contra su compañero en el jurado Jordi Cruz.

“Jordi, el cerdo”, dijo Saray de Cruz. “Jordi Cruz, al que muchos decís que tiene educación... Pues el perro ha dicho que la perdiz merece más respeto que Saray. Tú si que no mereces respeto... Becarios, becarios, de los becarios tienes que estar pendiente. No tienes respeto a las personas, como no me lo has tenido a mí”, dijo según publicó 20 Minutos.

“Pepe parecía que tenía un palo metido por el culo. Siempre ha sido un tieso y un estirado”, dijo en referencia a Pepe Rodríguez.