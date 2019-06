"Perdí todo lo que había logrado": Iker Jiménez se sincera sobre su peor momento

“Ahora me pregunto a santo de qué. No tenía relación familiar ninguna [con ese lugar]. Mucho tiempo después, descubrí que estaba en el plató natural de Félix Rodríguez de la Fuente”, especificó. Pero lejos de ir un solo día, Jiménez confesó que acudió durante varios días.

“Escribía en ese maravilloso lugar y tenía la impresión de que era el típico sitio de esplendor en la Edad Media pero que se había quedado un poco a un lado en la actualidad. Me bajaba muy de madrugada. Bajé cinco o seis días. No tengo ni idea del motivo, pero tuve la sensación de que esto me iba a traer suerte”, relató uno de los rostros del misterio más populares, que aseguró que ahí empezó el camino que le ha traído hasta lo que es hoy.

El presentador de Cuarto Milenio comentó que él era un afortunado, ya que se gana la vida con temas que le apasionan desde niño y tiene un nombre dentro de este mundillo. “Es una suerte que uno no puede imaginar”, llegó a decir.

Jiménez también quiso tratar el tema del fracaso y cómo se afronta en España: “Estamos en una sociedad que cuando lo pierdes todo, en vez de considerarse que es muy interesante el aprendizaje para regresar, se demoniza un poco a esas personas. Lo importante es el valor de que eso puede ocurrirte y volver a caminar”.