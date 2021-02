Descubriendo a Pere Aragonès

El niño Pere no dejaba de ver en bucle Indiana Jones y la última cruzada, de Steven Spielberg, con ese tour de force entre Harrison Ford y Sean Connery. Su familia no era independentista precisamente y se acercaba más al catalanismo. Uno de sus abuelos fue incluso alcalde durante el franquismo. Él sintió la llamada muy joven de la política y apenas ya con barba entró a militar con 16 años en las Joventuts de Esquerra en 1998 (en aquella Cataluña dominada por Jordi Pujol y la España de José María Aznar). De allí nació un grupo de dirigentes que ahora vuelven a coincidir en primera línea y que trabajan juntos, como Marta Vilalta y Roger Torrent. Y con la principal bendición: la de Oriol Junqueras, con quien trabajó en la etapa anterior en la Consellería de Economía y al que conoció años atrás organizando una charla de las juventudes.

Aragonès puede convertirse de esta manera en el primer presidente de la Generalitat proveniente de Esquerra en ochenta años, y ya tiene en su currículum el ‘sorpasso’ independentista: se ha impuesto en esta particular batalla a Junts (el mundo posconvergente). Una cargo para el que ha ensayado unos meses tras la inhabilitación de Quim Torra por parte del Tribunal Supremo por el caso de los lazos, que lo llevó a ocupar interinamente este papel. Con una imagen un tanto grisácea y sin grandes estridencias (algo poco habitual en la Cataluña de los últimos años), está ya preparado para gobernar de lleno el Palau. ¿Pero quién es realmente? ¿De dónde viene? ¿Cómo piensa?

En ERC creen que ahora se le ha conocido mejor durante la campaña: “con carácter”, “más natural y cercano”. Y para los suyos representa también un cambio en el modelo de liderazgo, una nueva generación a la hora de entender la política (nació en 1982, no llega a los cuarenta años). “Escucha mucho a los demás, es muy poco de ‘yo lo sé todo y lo hago muy bien’”, dibujan las fuentes, que detallan que es “muy feminista”, lo que se nota también en el día a día en el trabajo. Nunca le ha pegado una bronca a gritos a su equipo, por ejemplo, sino que es de hacer reflexionar sobre por qué no le ha gustado algo. “En las formas tiene un punto de gestión emocional”, agregan los suyos: “Te lo dice con respeto”.

La política y la economía han sido siempre sus grandes obsesiones, puede pasarse horas, días y semanas hablando sólo de eso. Los datos se le quedan grabados, no hay que repetírselos, dicen los suyos. “En campaña se ha visto que no es sólo el personaje gestor que había proyectado en el Govern , donde había asumido el rol de vicepresidente económico y, además, de ser un poco el referente de la institucionalidad del Gobierno”, señalan fuentes cercanas a Aragonès, que explican que cuando le preguntaban por otros consellers que podían haber dicho cosas que se “salían de madre” siempre tenía ese punto más institucional.

“Como viene de la lucha independentista de siempre, lo es desde la adolescencia, proviniendo de una familia que no era especialmente independentista sino más bien de la órbita catalanista, él no tiene la necesidad de estar reivindicando cada dos minutos que se ha hecho independentista. Esto le da un punto de coherencia con lo que ha creído siempre. Ha sido muy de izquierdas y muy independentista siempre. No necesita sobreactuar”, radiografían en su entorno.

El perfil de Aragonés precisamente es mejor valorado en La Moncloa que el de Laura Borràs (Junts). Según fuentes socialistas, pase lo que pase con la investidura, se abre una nueva etapa de “reencuentro”, con el papel fundamental de Aragonès y también de Esquerra en el Congreso. Creen en el palacio presidencial que hay hueco para hablar aunque rechazan de lleno la propuesta de un referéndum. El candidato de Esquerra no es precisamente un desconocido para el Ejecutivo central, ya que ha intercambiado incluso mensajes con Sánchez en la anterior etapa. Además, tiene conexión directa con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, con la que incluso mantenía un grupo de Whatsapp (en el que estaba también Elsa Artadi) que se llamaba ‘Coordinación BCN-Madrid’. “Discreto, aplicado y educado”, lo definen en los ámbitos socialistas.