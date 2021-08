Pérez-Reverte no deja de sumar 'me gusta' con la respuesta que ha dado a este tuit de la RAE

La Real Academia Española (RAE) ha generado un fuerte debate en Twitter después de recordar una de sus normas más polémicas: la palabra “solo” se escribe sin tilde.

El asunto es motivo de discusiones desde hace años hasta el punto de que muchos han decidido no acatar la ‘ley’ y seguir utilizando la tilde cuando sea necesario.

Este lunes, un usuario le ha vuelto a plantear la cuestión a la RAE en Twitter y ha preguntado si existe hay alguna excepción. ”¿Es más una recomendación que una regla? ¿Existe un argumento válido para seguir usándola?”, ha cuestionado.

El organismo no ha podido ser más categórico: “El uso de la tilde en la escritura del adverbio ‘solo’ no está justificada y nuestra recomendación es no escribirlo nunca con tilde”.

Pese a ello, en la propia web de la RAE se puede leer que “cuando funciona como adverbio, puede tildarse únicamente si hay riesgo de ambigüedad”, aunque recomiendan “no tildarlo ni siquiera en esos casos y resolver la ambigüedad de otra manera”.