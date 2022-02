Pérez-Reverte se pronuncia sobre la invasión rusa a Ucrania y arrasa en Twitter

Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha afirmado que esta noche será difícil, al predecir que Rusia intentará asaltar Kiev, por lo que ha pedido al Ejército no perder el control de la capital. “Puedo decir con absoluta honestidad: esta noche será más difícil que el día. Muchas ciudades de nuestro Estado están bajo ataque: Chernígov, Sumy, Járkov, el Donbás, en el sur. Particular atención a Kiev: no pueden perder la capital”, ha asegurado en una nueva alocución a la nación publicada por su oficina en Telegram.