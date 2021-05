Benjamin Netanyahu, la mano que domina Israel

Netanyahu se hizo fuerte, por los entresijos que dominaba y por su rapidez a la hora de pescar en río revuelto. Así se hizo en 1993 con el poder de su partido, el Likud, y en tres años ya era primer ministro con la derecha. Fue el mandatario más joven de la historia de Israel, igual que es el que más días ha estado en el poder.

Aunque no renovó mandato, las alianzas forzosas hicieron a su partido imprescindible, por lo que en los años en que ha estado sin ser premier, de 1999 a 2009, ha sido de todo en los Ejecutivos israelíes; ministro de Exteriores, de Finanzas, de Ciencia, de Vivienda, de Pensionados, de Estrategia Económica, de Desarrollo Regional, de Salud y de Diáspora.

Llegó a abandonar por discrepancias con su nuevo jefe de partido, el halcón Ariel Sharon, pero volvió a tomar las riendas, a demostrar su capacidad de negociación -“escucha, piensa y luego da, para mantenerse siempre”, dice un exasesor al diario Haaretz-. Desde entonces, aunque las elecciones de 2009 las perdió y quedó segundo, no ha hecho más que crecerse, que forjar pactos cada día más a la derecha, sin importarle unirse a los ultraortodoxos o a los partidos de base colona. Ocupar el puesto tanto como el mítico fundador, David Ben Gurion.

Estado palestino, no; libre mercado, sí

Un día, de estudiante, cambió su apellido por Ben Nitai, porque decía que era más sencillo de recordar, pero a fuerza de años gobernando, Netanyahu casi se ha convertido en sinónimo de Israel, en los trazos gruesos de la opinión pública y publicada del mundo. Dos han sido sus ejes de gestión esenciales: su oposición a negociar una salida con los palestinos y menos aún a reconocerles un estado propio, por aquello de que el actual statu quo le sale a renta, y un liberalismo económico claro, cristalizado en privatizaciones y recortes sociales acompañados, eso sí, de buenos datos de desempleo y de emprendimiento.

Netanyahu ha ido gobernando a golpe de no: no a sentarse con los líderes palestinos, no a cumbres de paz salvo en contadas ocasiones, no a para la colonización de Cisjordania y el este de Jerusalén, no al fin del cerco a Gaza, no a irse del Golán ocupado, no a negociar la capitalidad de Jerusalén... Las pocas veces en que ha habido acercamientos, forzados sobre todo en 2013 y 2014 por el entonces secretario de estado de EEUU, John Kerry, ha sido siempre negándose a tener gestos de distensión o a renunciar a sus condiciones previas.

Nada más llegar a la política, ya fue un enemigo declarado de los Acuerdos de Oslo, de 1993, los pocos que han cambiado algo en la zona. Siempre defendió que ir cumpliendo sus etapas era “ceder” y ha hecho lo posible por dilatarlas o por impedirlas, por ejemplo, eliminando la continuidad territorial de los palestinos o acelerando la colonización.