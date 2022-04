Marine Le Pen: aunque la serpiente mude de piel, serpiente se queda

Nacida para la política

Merine Le Pen se apuntó al partido paterno con 18 años, pero apenas fue un simbólico carnet. Estaba sumida en una crisis vital después de que su madre, Pierrette Lalanne , abandonase a la familia por otro hombre y se vengara de Le Pen padre posando en la portada de Playboy . “Mi madre no me amaba”, reconoció. Diez años estuvieron sin hablarse madre e hija.

Se especializó en Derecho Penal y llegó a ejercer seis años, sobre todo el juicios rápidos y como abogada de oficio. Con los que menos tenían, entre los que estaban también los inmigrantes. Con los ojos de hoy parece una contradicción vital, a juzgar por su ideología. El empuje de su padre y la atracción de la política eran tan grandes que pronto metió cabeza de lleno en el Frente Nacional, como directora de Asuntos Legales. Ya no abandonaría más esa senda, ya no trabajaría más que en cargos orgánicos y electos.

“Desdemonizar”

Los halcones más duros del partido la llamaron débil, aparte de agresiva y poco preparada. Los más cercanos, pragmática y con visión de futuro. Ambiciosa: sabía que sin moderar el tono y las formas la presidencia se alejaba. Su candidatura se llevó el 67,6 % de los votos de sus correligionarios y desde entonces, desde 2011, no ha habido corrientes intentas de peso que le hayan podido rechistar. Mujer, con muchos años por delante, no habla de guerras coloniales ni de las mundiales, como el nostálgico de su padre, sino que se centra en las víctimas de la globalización, los mal pagados, los que no llegan a fin de mes, los que acusan al de fuera de su mal. “Hemos tenido una imagen caricaturesca, injusta, equivocada. Ya no más. Somos Francia”, ha llegado a decir.