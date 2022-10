Quién es Ramzan Kadirov, el autoritario líder checheno y fiel aliado de Putin ascendido a tercera autoridad militar rusa

MIKHAIL METZEL via Getty Images

“El presidente de Rusia me otorgó el grado de coronel general. Estoy inmensamente agradecido con nuestro comandante en jefe supremo por la alta apreciación de mis méritos. Este es un gran honor para mí. Doy mi palabra de que justificaré la confianza depositada de antemano [...] Tanta atención no tiene precio”, ha publicado ufano en su perfil de Telegram.

Desde su territorio han partido decenas de miles de soldados, la gran mayoría situados ahora en Donetsk y Jersón. A ese contingente ha prometido que se sumarán tres de sus hijos, menores de edad, como la enésima muestra de apoyo a Rusia en plenas dudas sobre la movilización exprés decretada por el Kremlin . “Estamos convencidos de que hasta los niños menores de edad os podrán hacer trizas, porque no tenéis ni ánimo, ni honor, ni dignidad”, dejaba caer contra Ucrania hace escasas fechas.

Homofobia y machismo en grado extremo

Hace años, ante la denuncia de campos de concentración para gais, el portavoz del líder, Alvi Karimov, apuntó que estos lugares no podían existir porque en Chechenia no había homosexuales. Y si existiesen, añadió, “la ley no tendría que preocuparse por ellas ya que sus parientes lo habrían enviado a un lugar de donde nunca regresarían”.