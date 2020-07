"Va a hacer 37 grados, casi mi fiebre": Este reportero de TVE triunfa con su crónica sobre el calor en Toledo

El periodista de RTVE Juan Ballesteros, de la delegación territorial en Castilla-La Macha, ha triunfado este jueves con la crónica que ha hecho para el Canal 24 Horas de TVE desde Toledo sobre el calor que va a hacer en la región.

Después de que la presentadora Olga Lambea le diera paso para hablar de la “alerta amarilla” en la zona, Ballesteros hizo la siguiente crónica:

“Buenos días, pues sí. Buenos días desde Toledo, una ciudad en la que la noticia real, un 16 de julio, sería que no hiciera calor. A esto le llama la AEMET alerta amarilla, efectivamente, como dices, que es que va a hacer una temperatura máxima aquí, en Ciudad Real, de 37 grados, casi mi fiebre en términos de temperatura corporal. Un grado más, 38, va a hacer en los valles del Guadiana y del Tajo. Todo esto tiene una traducción en riesgo de incendios, que, efectivamente, aumentan estos días. Lo van a ser también con alerta amarilla en toda la provincia de Toledo, Ciudad Real, en La Alcarria, y ya en alerta roja en la comarca de La Jara. No les voy a aburrir con recomendaciones por el calor, ya tienen bastantes con la pandemia. Hay una que dice que a estas horas centrales del día no estemos al sol, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Así que, si te parece, Manu, despedimos la conexión a los compañeros de Torrespaña que, probablemente, tengan cosas más interesantes que contar”.