Periodistas incómodos o la exmujer de un jeque: lo que revelan las ‘otras’ víctimas de Pegasus

No obstante, el software de la empresa israelí NSO Group ya era un viejo conocido de cualquier experto en seguridad, e incluso de cualquier persona interesada en la información internacional que se viene publicando desde 2016.

“Estamos hablando de la exportación de un arma”

Marcelino Madrigal , analista de inteligencia y ciberseguridad, sostiene algo parecido. “Todas estas herramientas están en la categoría de armamento. Estamos hablando de la exportación de un arma”, afirma. De este modo, es el Ministerio de Defensa israelí el que decide a quién se las vende: “A estos señores sí, a estos señores no”, ilustra Madrigal. No van a permitir exportarlas a un rival u opositor, pero sí a alguien que no vaya a dañar sus intereses, o incluso a quien los favorezca, sugiere el experto.

“No es un software ni un virus, sino un producto con una infraestructura”

Madrigal señala que “todo parte de la base de los Zero Day ”, esto es: vulnerabilidades del sistema operativo que no son conocidas por los fabricantes y que, por tanto, son extremadamente jugosas para los hackers. Como explica Madrigal, estas fallas pueden ser explotadas por dos tipos de actores distintos: si caen “en manos de actores de amenazas, les llamamos mafias”; si esas vulnerabilidades acaban siendo usadas “por el sector de seguridad o por quienes consideramos ‘los buenos’, entonces les llamamos empresas de seguridad”. En todo caso, la acción es la misma: recolectar información de la persona espiada accediendo a sus mensajes de texto, fotos, correos, datos de localización o incluso al micrófono y la cámara del teléfono.

Y la lista crece desmesuradamente

El 20 de julio, The Guardian y el resto de medios publicó los nombres de 14 jefes o ex jefes de Estado que se encontraban en la lista, entre ellos el francés Emmanuel Macron, el actual presidente del Consejo Europeo y ex primer ministro belga Charles Michel o el rey de Marruecos Mohamed VI.