Pero, al final, ¿cuál es el musical que hay que ver?

La cartelera madrileña ofrece estas navidades más de veinte espectáculos musicales. Es decir, obras teatrales en las que la historia, la trama y el contenido de lo que cuentan son vehiculados a través de la música. Habrá quien hable de inflación. No serán los aficionados al género. Para estos mejor que sobren que no que falten, falta que llevaban sufriendo durante muchos años.

Lo primero que salta a la vista es que el desempeño de los equipos artísticos es realmente bueno. No solo por las escenografías y los vestuarios. Tanto los que han sido copiados y adaptados de las mismas producciones que se ven en Broadway de Nueva York o el West End de Londres, que funcionan tan bien aquí como allí. Como los que se han construido específicamente para el montaje local.

Han conseguido dar espectáculo. Y aquellas personas que lo busquen lo van a encontrar en Charlie y la fábrica de chocolate , sobre todo, con su ascensor. Sí hay que verlo porque es algo que difícilmente se olvida. Tampoco olvidarán el caballo, ni ninguna de las marionetas, de La Historia Interminable . Y, por supuesto, no olvidarán Cantando bajo la lluvia , ¡y es que llueve en escena! Esas tres cosas son un verdadero pasote y hay espectadores para los que esto es lo más importante. Sin espectáculo no hay musical.

Trío al que se añade Malinche y su gran escenario, estilo Las Vegas. Capaz de acoger a su numeroso elenco de actores y bailarines, es un verdadero espectáculo verlos bailar. No solo eso. En escena cabe la polémica pirámide azteca que iba a construir Nacho Cano en el barrio de Hortaleza para este musical, un barco, un puente, un campo de maíz y hasta una selva con su pequeño lago. Y grandes proyecciones.

También los hay que consiguen contar buenas historias. Y es que la mayoría de ellos están basados en buenos libros o buenas películas. Los amantes de Roald Dahl lo van a flipar con Charlie y la fábrica de chocolate, aunque no tanto si son fans de la versión fílmica de Tim Burton . Como también defraudará un poco Cantando bajo la lluvia a los amantes de la película del mismo título. Quizás porque el equipo artístico se ha olvidado que en el teatro es difícil hacer lo que se hace en el cine. Que son lenguajes distintos a pesar de lo mucho que se usa el video en los montajes teatrales contemporáneos.

No es el caso de La historia interminable. Este musical gustará por igual a los amantes de Michael Ende y su libro como a los que soñaron de niños con la película. Pues se ha mantenido el espíritu de ambas. Pero, sobre todo, se ha mantenido la imaginería con la que crecieron los chavales de los ochenta y noventa. Tanto que los autores han sido capaces de insertar el tema mítico de Never Ending Story, que llenaba y ha llenado pistas desde entonces. Inclusión que no desvirtúa lo que es y a lo que suena un musical que como este quiere ser un clásico del género.