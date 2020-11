Un diputado de Vox se enfada al darse por aludido después de que Perpinyà (Más Madrid) hablase del "partido de La Manada"

“Estoy convencido de que pueden hacer muchísimo más, está en sus manos que la lucha contra la violencia machista no sea secuestrada y no sea utilizada como moneda de cambio para conseguir que el partido de La Manada les vote a favor de sus presupuestos”.

Con estas palabras, Pablo Gómez Perpinyà, diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, pedía a Javier Luengo, consejero de Políticas Sociales, mejoras en la política contra la violencia machista del Gobierno regional.

Aunque no había citado a Vox, el partido de ultraderecha se ha dado por aludido. Y así lo ha hecho constar Íñigo Henríquez de Luna, diputado regional de esta formación, quien ha pedido amparo al presidente de la Asamblea.

Tras serle dada la palabra, ha reprochado sus comentarios a Perpinyà:

“A mí, me parece que eso es algo que no debería haber pasado desapercibido. Me parece una descalificación y uan falta de respeto y de consideración hacia un grupo parlamentario que me parece intolerable, señor Gómez Perpinyà. Mire, nosotros no somos el partido de ninguna manada. A lo mejor ustedes sólo ven ciertas manadas en Pamplona pero no ven otras manadas en otros sitios. Pero nosotros en Vox condenamos la violencia y la agresión sexual contra mujeres, contra hombres, contra ancianos, contra todos. No tenemos esa discriminación. Ustedes sí son el partido de las manadas, porque les gusta colectivizar a las mujeres”.