Perros y gatos también votan en la campaña de Carmena y Errejón

Manuel Carmena se ocupa de Gorrilla de vez en cuando, cuando su hijo se lo coloca de okupa; otras veces le toca cuidar del podenco Peque (Pequetón), otro chucho de su hija, que vive al lado. Ella asegura que no les da “ni empanadillas ni magdalenas a sus espaldas”. Se declara fan de los animales y nos cuenta que en su casa de pequeña sí que hubo mascotas. Y lo que tiene claro su yerno Rómulo es que los cuida con mimo. Gorrilla fue recogido en Cádiz y Peque en Huelva.

Iñigo Errejón no puede ahora cuidar ninguna mascota, y lo que ha tenido de joven es “un galápago”. “Luego, mi padre tenía gatas y sí, me gustan”, nos explica antes de subir al escenario. Quizá por eso hoy han montado un acto de campaña con los animales y sus dueños, con los defensores de los bichos en esta sociedad, donde el maltrato al mundo animal sigue siendo una realidad y se ha convertido en simplista bandera política. Por eso han anunciado desde la Plaza de Oriente, poco antes de marchar al local Medias Puri para un acto con la comunidad LGTBI para el que ya no hay entradas, la creación de una Concejalía de Protección Animal y una Ley Integral contra el Maltrato a los Animales, como insistió Errejón. Aunque en realidad ya había sido Dani Rovira quien lo había adelantado antes de empezar el acto, al que ha acudido con su perro y con su colega Fernando Tejero a apoyar a Clara Damas y Amanda Romero, absolutamente comprometidas con el bienestar animal.

Tejero ha dejado en su casa a sus tres perros, una westy recogida de El Refugio y dos cruces de pomerano. Son muy conscientes de que en Madrid se abandonan 4.000 perros al año, por ejemplo, como luego han recordado en el acto, lleno a pesar de viento, las gotas y las gramíneas que exacerbaban la alergia de Errejón.