Persianas fabricadas a medida 'online': conoce todas sus ventajas

Llega el verano y, con él, los días más largos y el sol deslumbrante. Para sentirnos cómodos, es imprescindible regular la luz y el calor que entra en casa. ¿Cómo hacerlo? Las persianas alicantinas, venecianas y enrollables son una excelente idea, ya que, además, pueden convertirse en un elemento decorativo en tu hogar.

¿Qué persiana te conviene más?

Lo primero que has de valorar es el tipo de persiana que más se ajusta a tu vivienda. Luego, podrás ponerte manos a la obra y comprarla en una tienda online.

Persianas Alicantinas

Estas clásica persiana enrollable de exterior, cuyo sistema fue inventado en Alicante, es una estupenda solución para las puertas y ventanas mediterráneas, ya que protege estupendamente del calor, la luz y los insectos. Se enrolla y extiende con una cuerda y es muy sencilla de manipular.

Puedes encontrar dos tipos, las de madera y las de PVC. Las primeras, más tradicionales, suelen estar fabricadas con lamas de madera de pino. No importa que las elijas en su tono natural o pintadas de algún otro color, darán a tu hogar un encantador toque clásico y acogedor.

Reducen de forma eficaz la temperatura del hogar, ya que permiten que entre el aire, pero no el calor. Así, aumentan el ahorro energético en las zonas cálidas. Además, son muy fáciles de limpiar: basta con pasarles una gamuza húmeda.

Por otro lado, las fabricadas en PVC son más ligeras y resistentes (las hay que imitan muy bien a las de madera). Para limpiarlas, solo has de pasarles un paño humedecido en agua y detergente.

Venecianas

Son más adecuadas para el interior y están compuestas por lamas de aluminio, PVC o de madera. Se pueden subir o bajar accionando unos cordones o varillas laterales y también permiten regular la cantidad de luz que dejan pasar separando o juntando las lamas. Así, puedes obtener luz natural al tiempo que mantienes tu privacidad.

Además de controlar el paso de la luz y proteger del frío y el calor, dependiendo del material del que estén hechas, tienen otras cualidades:

- Las venecianas de madera son de lamas fijas, pero tienen la ventaja de ser muy apropiadas para decoraciones clásicas y rústicas. Además, son las más resistentes al frío y al calor (especialmente recomendables para climas cálidos). Se pueden limpiar perfectamente solo con una gamuza húmeda, pero te recomendamos que consultes con el fabricante por si la madera necesita algún tratamiento periódico.

- Las venecianas de PVC son flexibles, económicas y no se rompen fácilmente, así que son una buena idea para hogares con niños o mascotas. Se encuentran disponibles en muchos colores y resisten bien los cambios de temperatura, aunque el calor excesivo y los rayos uva pueden deteriorar su color. Por este motivo, son mejores para las ventanas donde no incide el sol de forma directa.

- En cuanto a las fabricadas con aluminio, son más habituales en las oficinas. Son muy resistentes y ecológicas, ya que este material es reciclable. Proporcionan un excelente aislamiento y, si se cuidan bien, pueden durar toda la vida.

Tanto las de PVC como las de aluminio se pueden limpiar fácilmente con un paño humedecido en agua y detergente.

Enrollables

En este grupo puedes encontrar las alicantinas, las persianas-esterilla y las enrollables de interior. Estas últimas, al igual que las del epígrafe anterior, están compuestas de lamas de aluminio o PVC, solo que son algo más finas porque no necesitan resistir tanto los factores climáticos.

Recuerda no confundirlas con los estores enrollables. Estos, al no tener lamas, no entrarían dentro de la categoría de persianas.

Las persianas a medida se adaptan al tamaño de tu ventana

Puedes pedir tus persianas a medida. Para ello, es muy importante que tomes correctamente las medidas de tu ventana, ya que, al solicitarlas, debes introducir el tamaño de la persiana de forma adecuada. A continuación, te explicamos cómo llevar a cabo esta medición para cada tipo de persiana.

Alicantinas

En este caso, deben medir 10 cm más de ancho que la puerta o ventana que quieras cubrir y de 15 a 18 cm más de alto.

Venecianas

Ten en cuenta que debes instalarlas a cierta distancia sobre el marco de la ventana, así que suma 15 cm al alto de tu ventana y también 10 cm al ancho para que puedas dejar 5 cm a cada lado.

Persianas a medida enrollables

Para una ventana normal, te recomendamos añadir 20 cm a la medida del ancho y 25 cm más la distancia al techo al alto. Por ejemplo, si la ventana está 50 cm por debajo del techo, al alto deberás sumarle 25, lo que te nos dará un resultado de 175 cm (150 más 25).

Si vas a colgarla en la pared, solo has de agregar 40 cm al alto (15 cm para el margen superior y 25 cm para el inferior). Si la ventana está entre dos paredes y apenas queda espacio para instalar la persiana, añade solo 1 cm al ancho.

Por último, si solamente es uno de los lados en el que no tienes espacio, aumenta 10 cm al ancho; así colocarás la persiana en el lado en el que dispones de dicho espacio.

Cómo llevar a cabo la instalación

Según el modelo de persiana elegida, la instalación se realiza de forma diferente. Por eso, se adjuntarán las instrucciones específicas para que puedas montarla fácilmente sin ayuda. Solo necesitarás tener un taladro y una broca en casa.

Ventajas de hacer tu pedido online

Cada vez hay más personas que prefieren comprar persianas online, de este modo pueden encargarlas a medida. La variedad disponible es mayor y podemos tomarnos el tiempo necesario para elegir el modelo. Por otro lado, los precios también son mejores, gracias a que nos ahorramos los gastos añadidos de las tiendas físicas.

Además, no olvides que páginas web especializadas y de reconocido prestigio te las llevarán hasta tu casa.

Así que, si necesitas persianas, ya sabes que tienes una completa selección en internet. ¡Será muy fácil instalarlas!