Qué hacer si una persona te pilla cotilleándola en redes sociales

Si no fuera por el cotilleo en las redes sociales, el tráfico caería en picado, asegura Rosen. “El modelo de negocio de estas enormes compañías se basa en conseguir que compartas todo lo que puedas para saber mejor cómo venderte a los anunciantes”. Controlan a quién y qué miras. “Básicamente somos herramientas”, resume Rosen.

A estas grandes compañías no les importa el daño que están causando a la salud mental de las personas. “Cuando el único motor es el beneficio económico, las consecuencias sociales dejan de importar”, advierte Rosen.

Observar a alguien en la vida real te daría una visión más realista, porque verías a esa persona tropezándose, equivocándose en el trabajo, mordiéndose las uñas...

Uno de los principales problemas del cotilleo en las redes sociales es la vergüenza que conlleva cuando te pillan. “La gente se avergüenza fácilmente”, dice Butler. Piensan que si les pillan, los demás les juzgarán.

Para Butler, dar un Me Gusta a una fotografía no es para tanto. A menudo, un Me gusta solo significa que quieres apoyar a alguien: “Puede que ni siquiera me guste lo que llevas puesto, pero me caes bien”.

La solución para contrarrestar la ansiedad del cotilleo en las redes sociales es “liberarnos de nuestros propios prejuicios sobre lo que creemos que significa dar Me gusta a una publicación”, dice Butler. “En el plano general de tu vida, ¿cuánto importa realmente?”.

Un Me gusta aparece en las notificaciones de la otra persona casi al instante. Tienes la opción de quitarlo rápidamente y desaparecerá con la misma rapidez. La posibilidad de que te pillen es minúscula. La persona a la que estás cotilleando tendría que estar usando las redes sociales en ese mismo momento para ver la notificación. El “problema” es si tiene activadas las notificaciones push, en cuyo caso recibiría un mensaje informándole de tu Me gusta. Pero, en realidad, ¿hoy en día quién tiene activadas las notificaciones push en las redes sociales? Estaría todo el día recibiendo mensajes. Hay formas más extremas de esconderse después de un accidente con un Me gusta, como bloquear a esa persona y desactivar tu cuenta, pero probablemente con quitarle el Me gusta sea más que suficiente.