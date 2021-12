El último reto de la vacunación: ellos son los que faltan

Rober Solsona/Europa Press via Getty Images

Rober Solsona/Europa Press via Getty Images Punto de vacunación extraordinario en Valencia, con motivo de la celebración de un evento deportivo.

España ha recibido el reconocimiento internacional por una estrategia de vacunación que ha sido destacada tanta por la Comisión Europea como por la mismísima Organización Mundial de la Salud (OMS). Con casi el 90% de la población diana vacuna, la próxima semana arrancará la administración del suero en el último gran grupo de edad que estaba pendiente de poder recibir el pinchazo, los niños de entre 5 y 11 años.

No obstante, la vacunación pediátrica no es el último escaño que hay que superar para cumplir el gran objetivo de inmunizar a la población ante el coronavirus. Mientras se inocula ya la dosis de refuerzo -tercera para algunos, segunda para los vacunados con Janssen y los que habían superado la enfermedad- todavía hay quien no ha recibido una sola inyección. Conforman un grupo de 3.654.040 ciudadanos. Estos son los rezagados, los que dudan o los que se niegan.