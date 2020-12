Perú: la marcha infinita

El Perú es más que su comida. Es el ruido atronador de los cláxones en las avenidas, el niño que se acerca en los semáforos para pedir dinero y es responder a las buenas intenciones con sarcasmo. El Perú es más que el ceviche que venden en los restaurantes de Madrid a diez, quince o veinticinco euros. Es el coche que no da paso al peatón, es el peatón que espera y se resigna, acostumbrado, y es también el bus, la combi y el taxi que se salta todas las normas de tránsito. Es la jornada laboral de doce horas, la palabra “cholo” como insulto, el sacrificio, la proeza de salir adelante en un sistema históricamente corrupto. Perú es más que Machu Picchu. Mucho más que el pisco sour, Chabuca Granda y ciento noventa y nueve años de independencia. Es el sujeto nervioso y enloquecido que una noche me apuntó con una pistola para robarme el móvil, las mujeres que tienen miedo de salir solas, los hombres que niegan la violencia de género y que después se dan palmaditas en la espalda por mirarle el culo a una chica que camina.

Perú es más que un #paisdevioladores. Más que el gol de Paolo Guerrero contra Colombia, que las fiestas patronales, las ollas comunes y las novelas de Mario Vargas Llosa. Es mi amigo gay que en Lima no puede besar tranquilo. Es Manuel Merino. Es Inti Sotelo. Es Bryan Pintado. Es hacer del cinismo el deporte nacional. Las cámaras de vigilancia que no funcionan. Los coches con barras de seguridad en el volante para que no se los roben. Es la educación pública por los suelos y las cuotas de los colegios privados por los aires. El abandono. Las colas en los hospitales, los médicos que no duermen pero que se las arreglan con lo que tienen, los malos policías que asesinan jóvenes, los policías que arriesgan la vida por un sueldo miserable. Los delincuentes que ganan elecciones.