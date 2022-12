Perú, un país al borde del incendio

Reproches entre Boluarte y Castillo

Especialmente, criticó y cuestionó su propuesta de adelanto de elecciones generales para abril de 2024. “Lo dicho recientemente por una usurpadora no es más que los mismos mocos y babas de la derecha golpista, por lo que el pueblo no debe caer en su juego sucio de nuevas elecciones”, aseguró Castillo en referencia a la mandataria.

“La canciller tiene ya la indicación para más tarde, yo personalmente, comunicaré por vía telefónica con el presidente de México, de Colombia, de Argentina, aún cuando el presidente de Argentina el mismo día miércoles me llamó para felicitarme por la asunción al cargo como presidenta de la República, no entiendo por qué ahora su cambio de parecer, pero me volveré a comunicar con él, y me comunicaré con el presidente de Bolivia”, señaló Boluarte.