Pide un bocadillo y la reseña que deja y la respuesta del propietario dejan flipando a muchos

La cuenta Soy Camarero , que se encarga de publicar contenido relacionado con el mundo de la hostelería , se ha hecho eco en Twitter tanto de la reseña de un comensal como de la particular respuesta que ha recibido.

“Me da a mí que tienen rencillas entre ellos”, ha publicado en un tuit que ya acumula más de 1.000 me gusta junto a la captura de ambos comentarios.

“Paramos a tomar un tentempié, mi mujer, mi hija y yo, pedimos bebida y dos bocadillos de bacon con queso (4,50€/u), no lo recomiendo pues el poco bacon que llevaban los bocadillos estaba frío y seco como la mojama”, ha comenzado a explicar el cliente.

Además, ha concluido: “Se lo dije al camarero y en vez de solucionarlo se ofendió. No creo que vuelva a parar allí. Un saludo”.

El propietario no ha dudado en responder de una forma poco común. “Claro.. la próxima vez que venga ‘a la tierra de sus padres’ que tantos golpecitos en el pecho se ha dado... pida JAMÓN IBÉRICO del bueno... del de verdad y no Bacon, que es el que se compra un dúplex porque no tiene pa chalet...”.