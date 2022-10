Piden a Feijóo que diga una virtud de Sánchez, dice que quiere "ser justo" y suelta todo esto

La respuesta no parece precisamente una virtud: ”¿Una virtud? Me cuesta. Voy a tener que pensar un rato porque quiero ser justo. Mira: yo sería incapaz de ir contra todos mis compañeros para lograr mis propios objetivos”.

Y no se ha quedado ahí: “Yo no sería capaz de haber provocado tres elecciones generales en mi país y haber abandonado a todos los que me acompañaron por el camino. Pero hay que reconocer el éxito de ese concejal de la oposición del Ayuntamiento de Madrid que se presenta a secretario general del PSOE, que gana contra pronóstico, que bloquea dos veces la sesión de investidura, que es despojado de la secretaría general, que se mete en su coche y vuelve a ser líder de su partido y sin ser diputado es presidente del Gobierno dejando atrás a un montón de gente que le apoyó... Chico, eso yo no sé hacerlo”.