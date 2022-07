Piden a Juanma Rodríguez que diga un político que no soporte y responde con nombre y apellidos

El también presentador de esRadio ha sido claro a la hora de responder a las preguntas y no se ha dejado ni una cuestión sin aclarar.

“Un político al que no soportes”, le han preguntado. Y no ha podido ser más claro: “Pedro Sánchez”.

También le han preguntado que qué siente cuando se pita el himno de España y ha señalado tajante que “vergüenza”: “Me parece vergonzoso y que no tiene ninguna justificación. Me parece que habla muy mal de nosotros como nación. En ningún país del mundo sucede eso y si sucede tiene consecuencias. Lo que pasa es que aquí desafortunadamente creo que hay pocas consecuencias para algunas cosas que a mí me resultan delictivas”.