Piden a Pepe Domingo Castaño que elija a un político y no duda ni medio segundo en responder

Castro le ha preguntado a Castaño cuál cree que es la gran preocupación que tiene España ahora “además de la invasión de Ucrania”. Pepe Domingo ha afirmado que no iba a hablar de ningún líder político en concreto “porque ya sabemos lo que tenemos y comparado con lo que tuvimos hemos salido perdiendo”.

“La preparación de nuestros líderes es, salvo excepciones muy honrosas, bastante regular. Le pediría a la gente que fuese respetuosa con las opiniones de los demás. En una lucha política de ideas, a la hora de votar, tú no puedes ser portavoz de la idea definitiva. Alguien que está a tu lado y que no es de tu partido o no opina igual que tú tiene el mismo derecho que tú a expresarse”, ha señalado el locutor.