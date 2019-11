Piénsatelo dos veces antes de hacerte un tratamiento de pestañas

No es una moda nueva, pero cada vez más mujeres recurren a tratamientos como permanentes o liftings para lucir pestañas de impacto durante varias semanas. Aparentemente suena bien pero, como sucede con las manicuras permanentes, no siempre es oro todo lo que reluce, porque puede acabar debilitándolas. Es fundamental elegir minuciosamente el profesional adecuado y no encadenar un tratamiento tras otro.