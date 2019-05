El tremendo enfado de una niña con Primark por lo que vio en un pijama

A su tuit, con más de 5.000 me gusta y cerca de 2.300 retuits, le han seguido una serie de mensajes. En uno de ellos, el padre aclara que su hija no lloró por no haber pijamas para ella. “Simplemente ha mostrado su descontento hacia algo que no le parece bien, por lo que su madre y yo estamos muy orgullosos”, escribió.