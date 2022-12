Pilar Alegría frena de inmediato a Ana Rosa tras escucharle decir una frase: "Esto no es así"

Ana Rosa Quintana en 'El Programa de AR'. Telecinco

Ha ocurrido después de que la presentadora afirmase: “Es verdad que lo que está pasando no ha pasado nunca, pero lo que no ha pasado nunca es que los dos partidos mayoritarios no se pongan de acuerdo en temas fundamentales para la democracia y para el país”.

Publicidad

“No, no. Perdone. Esto no es así. Perdóneme pero esta aseveración no es correcta. No es así. Le voy a dar un ejemplo muy claro”, ha reaccionado de forma inmediata Alegría.

“Le acabo de decir que durante todos los años de la democracia, cuando el PSOE ha estado en la oposición, cuando teníamos minoría en el Congreso, y había una fuerza parlamentaria con mayor apoyo de la ciudadanía, siempre hemos posibilitado la renovación del Poder Judicial”, ha recordado.

“Pero, además, le voy a dar otro ejemplo. Cuando nuestro país sufrió una crisis muy fuerte institucional, en Cataluña, y se aplicó el artículo 155, gobernaba el PP y el PSOE le trasladó su apoyo. Por tanto, por eso le decía que su aseveración no es del todo correcta”, ha proseguido.

Y ha rematado: “Lo que siempre ha pasado es que cuando el PP no ha tenido la mayoría, cuando el PP se ha sentado en la oposición, es que ha deslegitimado, como está haciendo ahora, los poderes del Estado sin reconocer la legitimidad del Gobierno, ni la soberanía del Congreso y el Senado”.

Publicidad

Mientras, la secretaria general del PP, Cuca Gamara, ha denunciado este martes la “deriva autoritaria y autocrática” en la que se desliza el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, al que ha acusado de buscar ahora “desacreditar” al Tribunal Constitucional tras la decisión del tribunal de garantías de admitir el recurso de amparo del Partido Popular y rechazar las dos enmiendas que buscaban su renovación.

En una entrevista en la Cope, que ha recogido Europa Press, Gamarra ha indicado que la decisión del TC de paralizar la tramitación en el Senado de la reforma legal que busca su renovación “refuerza la confianza en el Estado de Derecho” y ha criticado que Sánchez esté intentado en esta legislatura “copar los poderes del Estado y eliminar los contrapoderes”.

Gamarra considera que “sin duda alguna” el Gobierno está intentado “desacreditar” al TC. “No es nuevo, es una dinámica en la que ha entrado Pedro Sánchez hace mucho tiempo de desacreditar no solo al discrepante sino desacreditar a toda institución, organismo y , en este caso al máximo garante de la Constitución si no le da la razón y no se pliega a sus intereses”, ha enfatizado, para avisar que eso es “insólito” y “peligrosísimo” para la democracia en Españ