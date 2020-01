Pilar de Borbón: una infanta pobre

Hace unos días murió, por primera vez desde la Restauración borbónica por el dictador, una Infanta de España, doña Pilar de Borbón y Borbón. El primer revuelo que se armó en los medios, además del mucho desconocimiento público que mostraron por esa parte de la familia, fue si el duelo era “de la Familia Real” o “de la familia del Rey”. Y todo porque Felipe VI y Letizia acudieron al domicilio funerario en su propio —uno de los que tienen— coche y conduciendo el Rey. Como desde el peor momento de su enfermedad y posterior muerte, ya estaban los eméritos velando dentro a su querida hermana —y no tanto a su cuñada— sucedió lo que me temía. Lio de informaciones en las retransmisiones televisadas a las que una muerte, y si es realeza mejor, da mucha audiencia.

Luis Gómez Acebo era un señor muy discreto, educado y maravilloso con la prensa. No como ella, que si te descuidabas te pegaba un bufido relleno de autoritarismo borbónico y se quedaba tan ancha

Han pasado varias semanas y no hay noticia del gran funeral en el Real Monasterio de El Escorial. Lugar donde por su rango le hubiera correspondido ser enterrada. Pero Doña Pi, como la llamaban sus íntim@s, era mucha Doña Pi. En los ya lejanos tiempos del exilio en Portugal de toda la familia y tras varios intentos de su padre don Juan de casarla con alguien de su alcurnia, ella se enamoró de un joven apuesto, pero sin sangre azul y con pocos posibles: Luis Gómez Acebo. Un señor muy discreto, educado y maravilloso con la prensa. No como ella que si te descuidabas te pegaba un bufido relleno de autoritarismo borbónico y se quedaba tan ancha. A mi me sucedió dos veces y sudé lo mio. Claro, no podía decirle lo que toda la prensa pensaba de ella, que era una borde (como su hija Simonetta).

Engadget Spain Pilar de Borbón y Luis Gómez-Acebo junto a su hijo pequeño Fernando. 1974.

En los inicios de la Restauración juancarlista la pareja se vino a vivir —e intentar sobrevivir— a España, no sin la ayuda económica del Conde de Barcelona. Empezaron así a a alternar con la llamada alta sociedad, muy de la mano de Cayetana de Alba, alma angélica y caritativa con la monarquía. Pero héteme aquí que un buen día Luis y Pilar se topan en un sarao con la recién llegada baronesa Thyssen, Tita para todo el mundo, y su marido el barón coleccionista de arte, como él siempre me decía. Carmen Cervera vivía entre Suiza e Inglaterra pero como nadie le invitaba a fiestas... se aburría cual mona. Trabando amistad con una hija de don Juan y hermana del Rey es cuando el coco de Tita empieza a jugar con la idea de llevar la Colección Thyssen a España. Acuerdo que, como ya sabemos, logran gracias a los contactos de Luis Gómez Acebo y don Juan de Borbón. Transacción que reporta al matrimonio Thyssen un super pingüe beneficio económico, jamás explicado hasta el momento.

Carlos Alvarez via Getty Images MADRID, SPAIN - OCTOBER 08: Princess Pilar de Borbon (L) and Baroness Carmen Thyssen-Bornemisza (R) attend the Museum Thyssen Bornemisza 20th anniversary on October 8, 2012 in Madrid, Spain. (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images)

Doña Pi y Tita se hacen íntimas y la primera le abre a la segunda puertas y ventanas del “quién es quién “ en España en aquellos momentos de fastos, alegrías y derroches socialistas. Pero una nube negra amenaza con enturbiar tanta felicidad. Luis Gómez Acebo muere de un cáncer y su enamorada esposa se queda viuda y con una mano delante y otra atrás. Amén de cinco criaturas. La baronesa, a la par que amiga, la socorre con un cargo en el Museo/Fundación y los Thyssen corren durante muchos años con todos los gasto de Doña Pi, incluido el mantenimiento del yate de Mallorca y lo que vaya cayendo.

Doña Pi y Tita se hacen íntimas y la primera le abre a la segunda puertas y ventanas del “quién es quién “ en España en aquellos momentos de fastos, alegrías y derroches socialistas.