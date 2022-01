Pilar Eyre desvela qué hizo al enterarse del divorcio de la infanta Cristina: "He perdido la cabeza"

La noticia del divorcio de la infanta Cristina ha dado un vuelco a la prensa del corazón y la generalista de España. Después de que el pasado miércoles la revista Lecturas publicara las imágenes de Iñaki Urdangarin paseando con Ainhoa Armentia, el comunicado anunciando que él y la infanta Cristina habían decidido “interrumpir su relación matrimonial” este lunes era esperado por muchos.

Sin embargo, a algunos les pilló en un momento un tanto inesperado. Es el caso de la periodista Pilar Eyre, quien dio la noticia de la nueva acompañante de Urdangarin en Lecturas, y que se encontraba de compras cuando se publicó el comunicado.

Según ha contado, el torbellino informativo generado por la noticia la hizo desconcentrarse y comprar tres sartenes que no necesitaba.

“Cuando me han dado la noticia del comunicado, estaba en El Corte Inglés y ha sido tal la vorágine de llamadas de compañeros que he perdido la cabeza y cuando he llegado a casa me he dado cuenta de que he comprado esto. ¿Por qué? No lo sé!”, ha escrito en un tuit en el que se ven también las sartenes que ha comprado.