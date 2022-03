Xavi Torrent via Getty Images

La escritora y periodista Pilar Eyre ha presentado este martes su nueva novela Cuando éramos ayer (Planeta), centrada en “unos años que están muy documentados” pero “poco tratados en la literatura”. “Es una época que yo he vivido intensamente y no me veía representada, ¿dónde estoy yo? ¿dónde están mis amigos?”, se preguntaba la autora. Y por eso se lanzó a escribir esta novela, que va desde las protestas estudiantiles de 1968 a los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.