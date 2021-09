La ovacionada respuesta de la ministra Llop a Ortega Smith: ha tenido que parar su intervención

La ministra de Justicia, Pilar Llop, se ha mostrado contundente en su respuesta al portavoz de la formación de ultraderecha Vox, Javier Ortega Smith, durante su intervención en la Comisión de Justicia celebrada en el Congreso de los Diputados.

El diputado ultraderechista ha recibido a la ministra calificándola de “señora ministra de la ideología de género dentro de la administración de Justicia”.

“Usted ha venido a cumplir la cuota por la que le han elegido. Género, género, género y más género”, ha dicho Ortega Smith al principio de su intervención, quien ha recordado unas declaraciones de Llop de 2019 en las que aseguró que “una democracia en la que la mitad de la población vierte violencia sobre la otra mitad no es democracia”.

El diputado ultraderechista ha criticado que hiciera referencia a “hombres y mujeres” y ha llegado a preguntar a la ministra si iba a “luchar contra los delitos de odio contra los que no son de izquierdas” y si va a “proteger a los heterosexuales”. También se ha quejado de que constantemente son insultados quienes piensan como él.

“Menuda entrada”, ha comenzado respondiendo la ministra al diputado de Vox, “gracias por su, no sé si era bienvenida o malvenida, no sé lo que me ha dado usted”.

Llop ha defendido que se toma “en serio la democracia, el estado de Derecho y la igualdad entre hombres y mujeres”.

“He visto cómo se regocija en ese barro político y no voy a entrar en ese barro, pero sí le voy a contestar a algo grave que ha dicho porque yo no puedo permitir que permanezca en el ideario de la opinión pública, porque con ese tipo de ridiculizaciones que usted hace pone en riesgo a las mujeres y a colectivos vulnerables, se lo tengo que decir”, ha afirmado la ministra.

Respecto a los insultos que Ortega Smith decía recibir, Llop ha contestado así:

“Tengo aquí un listado. Cuando ha dicho que yo dije que una democracia en la que una mitad vierte violencia sobre la otra mitad no es democracia. Usted imagínese que esto es un país y que aquí hay una mitad y ahí otra mitad. Ahora la violencia es muy sutil, no sólo es física, también puede ser verbal, puede ser un insulto, una amenaza o un menos precio. Y mire, en esta Cámara se ha dicho por una mitad contra la otra mitad estas cosas: fallido, corrupto, machista, dictadores, independentistas batasunos, matón, nota el aliento de la justicia ahora que lleva la nuca más despejada, no son de fiar, nos han mentido, fraude, mentiroso, estafador, sociópata, etc. Yo espero que entiendan que cuando esto sucede y se pronuncia por una mitad hacia la otra mitad no estamos respondiendo a los auténticos valores de la democracia. Pido respeto igual que yo soy respetuosa con todos ustedes”.

Palabras que han levantado los aplausos, durante varios segundos, de varios de los presentes en la sala, obligando a la ministra a detener su intervención.