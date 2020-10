Pilar Rubio confiesa qué es lo más duro de tener cuatro hijos

Paolo Blocco via Getty Images

Paolo Blocco via Getty Images Pilar Rubio presentando a su hijo Máximo Adriano el pasado 28 de julio.

Sergio (seis años), Marco (cinco años), Alejandro (dos años) y Máximo Adriano (dos meses), cuatro hijos en seis años. La maternidad de Pilar Rubio ha sido objeto de titulares en más de una ocasión. Los hijos junto al futbolista Sergio Ramos, con el que se casó en 2019, son protagonistas de muchas de sus publicaciones en redes sociales, aunque como ella misma ha confesado ser familia numerosa no es nada fácil.

″¡No más niños! Definitivamente cerramos el cupo. Creo que ya hemos hecho lo que podíamos por la natalidad”, ha dicho la colaboradora deEl Hormiguero en una entrevista publicada en ¡Hola! la semana pasada.

Al ser preguntada sobre si echa de menos una niña entre los pequeños, Rubio ha asegurado que no. “Son muy diferentes. No lo echo de menos, me lo paso muy bien con ellos”, ha señalado.