Pilar Rubio deja sin palabras con el 'look' que llevó a 'El Hormiguero'

Pilar Rubio dejó este martes a los espectadores de El Hormiguero sin palabras. Lo hizo gracias al extravagante look que llevó en su sección del programa de Antena 3 que presenta Pablo Motos.

La colaboradora le robó el protagonismo durante unos minutos al invitado, el mítico Ramón García. Rubio se presentó con un peinado similar al que lleva Marge Simpson en la popular serie de dibujos animados.

Motos, que no supo cómo catalogarlo, dijo desde que parecía al de la protagonista de la serie de dibujos hasta que tenía forma de “kebab o zurullo”.

Además, la colaboradora explicó cómo se lo había hecho: “Es muy fácil. Pones el tubito de cartón de dentro del papel de cocina y enrollas, enrollas hasta que se queda así. Eso sí, no me pidáis que me mueva mucho que no sé lo qué va a durar”.