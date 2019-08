Pilar Rubio desvela una de las "felicitaciones más emocionantes" que recibió por su boda con Sergio Ramos

La boda del futbolista Sergio Ramos y la colaboradora de El Hormiguero Pilar Rubio fue uno de los eventos del año. La ceremonia y la posterior fiesta en la finca del deportista tuvo pendiente a media España.

Desde entonces, tanto la pareja como algunos invitados han ido revelando poco a poco algunos detalles. El último, el que ha publicado Pilar Rubio a última hora de este martes.

La madrileña ha colgado el vídeo de la felicitación que les envió el popular grupo de rock Scorpions, cuyos integrantes les deseaban lo mejor para ese día tan señalado.

“Una de las felicitaciones más emocionantes que recibimos el día de nuestra boda fue esta. Los mismísimos @scorpions !!! Muchísimas gracias!!!// Thank you so much for the greetings!!”, ha escrito.

Hay que recordar que Pilar Rubio es una gran aficionada de este tipo de música.

La publicación ha superado los 118.000 reproducciones en pocas horas.