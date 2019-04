Pilar Rubio cuenta en 'El Hormiguero' el susto que vivió en la habitación del hotel: "Tuve que ir al hospital y explicar lo que estaba haciendo"

La presentadora Pilar Rubio contó este miércoles en El Hormiguero de Antena 3 la emergencia que vivió en la habitación de un hotel tras hacer un experimento con unas camisetas y por el que tuvo que acabar acudiendo al hospital.

Ante la presencia de Pablo Motos y del exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque, Rubio quiso mostrar una técnica para hacer agujeros en las camisetas con un mechero. Y avisó de su mala experiencia con esa práctica.

“El caso es que estaba un día en una habitación de un hotel, de estos días que trabajas hasta las cinco de la tarde y tienes toda la tarde en el hotel sin hacer nada. Y tenía un mechero y camisetas. Y dije: ’¿Y si empiezo a quemar las camisetas para darle un rollo zombie que se lleva ahora o esos agujeros que las ves en la tiendas carísimas?′ Y dije: ’Voy a probar con el mechero a ver qué pasa”, relató.

Rubio explicó que la técnica consiste en ir quemando poco a poco para conseguir unos agujeros que “quedan guay” porque “le da ese aura cobriza que hace que quede como mucho más real”.

En ese momento, Pablo Motos preguntó si era cierto que la presentadora se había intoxicado en el hotel haciendo eso. “Es verdad. Voy a avisar”, admitió Pilar Rubio, que subrayó que no entiende por qué en algunos hoteles no se pueden abrir las ventanas

“Puedes morir intoxicada, como es casi mi caso”, subrayó. “Yo cogí, me puse a hacer esto y al rato me empecé a sentir mal. Claro, me había intoxicado. Estaba toda la habitación llena de humo, así que tuve que ir al hospital y tuve que explicar lo que estaba haciendo. Me miraron como si fuera una loca”, reconoció.