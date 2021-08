Pilar Rubio preocupa a muchos con lo que hace en su último Instagram

Hay quien los lunes no se puede levantar de la cama... y quien, como Pilar Rubio, decide levantar hasta 140 kilos para empezar la semana.

“Cada día, cada entreno, es una oportunidad para mejorar, un paso adelante’. Esto me repito todas las mañanas cuando me levanto e intento buscar mi mejor versión como profesional, como madre, como pareja, como amiga y como mujer. Para mí no es un sufrimiento, es un avance, y todo avance pide un esfuerzo. Esto me hace sentirme bien tanto física como mentalmente. ACTITUD POSITIVA, ACTITUD ACTIVA”, escribió la colaboradora de El Hormiguero en su cuenta de Instagram junto a un vídeo en un gimnasio.

En él se ve cómo la presentadora, de 43 años, carga con pesas una barra hasta llegar a esa cifra de 140 kilos para después apoyar la espalda y los pies para levantarlos con la cadera haciendo seis repeticiones.