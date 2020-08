Pilar Rubio muestra cómo ha quedado su cuerpo 11 días después de dar a luz

Rubio ha subido un extenso vídeo a Instagram en el que detalla cómo está siendo su proceso de recuperación. “Mi cuerpo es una fiesta de hormonas”, anticipa la presentadora, que al final del vídeo se levanta y se pone de perfil para mostrar su tripa y subrayar que todavía no está del todo recuperada.

Rubio ha explicado que está dando pecho al niño y ha advertido de que para ella hay algo más doloroso que las contracciones: los entuertos.

“Son como una especie de contracciones que se producen en el útero que hacen que el útero vuelva a su forma original”, ha explicado. “Cuando más las noto es en el momento en el que el bebé empieza a mamar. Me suele durar unas 48 horas pero se me pone la piel de gallina de pensarlo y en el momento esas 48 horas cada vez que mamaba se me saltaban las lágrimas de dolor”, ha lamentado.

También ha dado algunos detalles de cómo fue el parto: “Llegamos, empecé el proceso de dilatación, las contracciones no son nada agradables pero fueron bastante llevaderas. Cuando ya estaba bastante avanzada y no podía aguantar más el dolor pedí la epidural y a partir de ahí todo de maravilla”.

“Pasamos al paritario y duró pocos minutos y no tuvieron que cortarme ni nada. El bebé salió perfecto y tanto el papá como yo pudimos disfrutar del momento”, ha añadido.