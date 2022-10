Pilar Rubio provoca cientos de comentarios con estas palabras sobre los profesores de sus hijos

“Acaba de empezar el curso, ¿qué me quieres contar? Esperate a hacer un examen o algo, ¿qué hacemos reuniéndonos ahora? Lo que pasa es que es un día libre para los profesores”, aseguró Rubio, contando que va a hacerlas por Zoom al estar en Madrid y no poder acudir presencialmente.

“Pilar Rubio te has lucido, las tutorías son para informar sobre el curso de TU hijo, no del mío y en tu mundo de piruleta igual le dan día libre a los profes por tutorías, en el mío son un coñazo en el que atiendo a lo peor de mi profesión: LOS PADRES QUE SE CREEN MUY LISTO”, escribió el usuario y profesor Peter Punk.

Maestra de Pueblo, una de las cuentas más seguidas a nivel educativo, también comentó el vídeo. La docente se resignó y acabó restándole importancia con varios tuits: “En Francia creo que el día de tutorías no hay clase, pero eso no significa que sea día libre. No espero mucho de Pilar Rubio, la verdad. Son declaraciones de risa en un programa de risa. Creo que no hay más, pero podéis seguir indignándoos muy fuerte”.