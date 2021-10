Pilar Urbano revela que "las infantas están preparando un domicilio" para el rey emérito en Madrid

“Los Borbones siempre vuelven, y sobre todo cuando tienen una tumba con su nombre”. Así de clara ha sido la periodista Pilar Urbano en El Objetivo, donde se ha mostrado convencida de que el rey emérito volverá a España y ha revelado que “las infantas, sus hijas, están preparando un domicilio” en Madrid.

″Él ha dicho: ‘Quiero volver, aunque sé que ahora no es el momento’. Yo pienso que cuando las investigaciones fiscales se archiven, que quizás pasado mañana, estamos a punto. Han encontrado cosas pero no pruebas. Han encontrado delitos que ya habían prescrito, que no se saben si son préstamos o donaciones... El fiscal se ha encontrado que hay bulto, bulto hay”, ha continuado la periodista especializada en la Casa Real.

″¿Y qué dice el actual rey?”, ha querido saber Ana Pastor. “Pues igual que en Roma hay dos papas, y uno está escondidito”.

″Él se va para no hacer sombro a su hijo...”, ha comenzado a afirmar Urbano cuando ha hecho una pausa y ha lanzado: ”¿Hablo claramente?”. Y Ana Pastor le ha pedido que lo haga entre las risas de ambas.