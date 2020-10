Pipi Estrada cuenta la historia de cuando acabó en un contenedor por Iker Casillas: "La única vez que me emborraché"

El periodista deportivo Pipi Estrada estuvo este jueves divirtiéndose en el programa Colgados del aro, donde participan el exjugador de baloncesto Juanma López Iturriaga, los periodista Antoni Daimiel o el tuitero Pablo Lolaso.

Estrada tuvo que contestar a multitud de preguntas, aunque la que probablemente más llamó la atención fue una de las últimas. López se interesó por cuántos cubatas se había bebido.

“La única vez que me emborraché, me emborrachó Iker Casillas, que es un pedazo de cabrón”, dijo el invitado, mientras el resto comenzaba a reírse. Estrada contó que estaban en un cumpleaños por la zona de Prosperidad junto a futbolistas de élite como, entre otros, Guti o el exguardameta del Real Madrid.

“Después de la cena llegaron los chupitos. Yo no participaba”, continuó detallando. “Me decían que bebiera que bebiera, pero a mí no me gusta”, afirmó el periodista.

Como no aceptó, le sujetaron los brazos y le inmovilizaron. Según narró, Casillas le abrió la boca para que tomara el alcohol. “Me escupía, me ahogaba, me escupía, me ahogaba, tragaba. Una tortura total”, recordó Estrada ante el asombro del equipo de Colgados del aro.

“Cuando voy a incorporarme yo noto que estoy templado. ¿Sabes lo que hizo? Me metió en un contenedor de esos de la basura que tienen en los restaurantes y si nos vieras por las calles de Prosperidad al portero del Madrid y a mí, que en esa época estaba con Terelu, me perseguía el Tomate. Imagínate... Qué miedo pasé”, finalizó Estrada.

(VER EL VÍDEO A PARTIR DE LAS 2 HORAS Y 16 MINUTOS)