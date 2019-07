Pipi Estrada pide disculpas a la Casa Real tras esta confusión con la reina Letizia

Pipi Estrada ha tenido que pedir perdón a la Casa Real por una tremenda confusión con la reina Letizia de la que culpa a los efectos de la anestesia de su última operación estética.

“En ningún momento quise referirme a la Reina, disculpas a la Casa Real”, escribió Estrada este lunes en su cuenta de Twitter junto a una noticia que explica lo ocurrido.

El periodista deportivo pasó la semana pasada por el quirófano para quitarse la grasa que le sobraba del vientre y el pecho e invitó a una periodista de Informalia para que contase cómo había sido el proceso.

Esta redactora le acompañó antes y después de la intervención y en pleno postoperatorio, cuando él permanecía en observación recuperándose de la anestesia, ambos estuvieron conversando.

Entre otras muchas cosas, la periodista le preguntó su opinión acerca del aspecto de la reina Letizia y su respuesta fue de lo más enigmática, teniendo en cuenta que es un monárquico declarado y convencido.

Estrada contó que había hablado con ella por teléfono y que le había recomendado a su cirujano pero que a él no le gustaban los resultados de la reciente operación de Letizia porque la veía demasiado musculada y definida.

“Yo no quería esos abdominales transversales tan fuertes, sino una cosa algo más estilizada. Yo creo que está bien, pero decidí no ir al médico que ella me recomendó”, afirmó.

Evidentemente, Estrada no hablaba de la reina, sino de Leticia Sabater a la que conoce desde hace muchos años y que se sometió recientemente a una larga operación para tener el cuerpo como el de Madonna.

“Quiero aclarar que en ningún momento quise referirme a doña Letizia Ortiz, sino a Leticia Sabater. Todo se produjo bajo los efectos de la anestesia, justo tras la intervención”, ha asegurado el periodista en Twitter.