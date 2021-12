Piqué dispara los comentarios en Twitter por los términos en los que ha hablado de Amancio Ortega

Gerard Piqué ha ido a divertirse este martes a El Hormiguero. El futbolista del Barcelona ha disparado los comentarios en Twitter en el momento de la entrevista, cuando ha comenzado a hablar de emprendimiento y ha terminado calificando en términos muy positivos a Amancio Ortega, y justo el mismo día que se anuncia que Marta Ortega, hija del fundador de Inditex, será la nueva presidenta del grupo textil.

En un momento de la conversación Pablo Motos le ha señalado que hay algo que el futbolista no entiende de España, que se critique mucho al que lo ha intentado aunque haya fracasado. “Sí, porque intentarlo es para valientes. Intentarlo es lo más difícil de todo, luego a partir de ahí te puede ir bien, te puede ir mal, muchas veces es suerte, otras veces es buena gestión o tener buenas ideas. Pero es que lo difícil de verdad es tener la valentía de intentarlo”, ha afirmado Piqué.

Además, el futbolista ha señalado que “eso en Estados Unidos está muy valorado”. “En Estados Unidos la gente, aunque fracases cinco veces y lo vuelvas a intentar, lo valora mucho. Aquí es al revés, aquí están esperando siempre a que fracases, a que haya algo que no te funcione para pegarte. Es una mentalidad distinta”, ha resaltado.

El futbolista ha añadido que en España si “tienes mucho éxito, tienes mucho dinero, y entonces el tener mucho dinero ya está mal visto”. Ha sido en ese momento que ha señalado que esto pasa muchas veces, y ha puesto como ejemplo a Amancio Ortega, “que no lo conozco de nada, no sé si es buena persona o mala persona, no sé nada de él”, ha aclarado.