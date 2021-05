Piqueras lanza una pulla a Casado, éste la desvía y el presentador le acaba acorralando

El presentador de Informativos Telecinco Pedro Piqueras lanzó este lunes una evidente pulla al líder del PP, Pablo Casado, al dejar caer que el lema de “libertad” de Isabel Díaz Ayuso podría haber animado a los jóvenes a salir a festejar el final del Estado de Alarma.

″¿No cree que hay una responsabilidad también política, no digo de parte de ustedes, pero sí de parte de todos? Pero sí que había lemas en la campaña en los que se identificaba diversión con libertad. Y eso, al final, puede tener consecuencias de este tipo, ¿no?”, planteó Piqueras en clara referencia al eslogan de Ayuso.

Pese a ello, Casado se salió por la tangente asegurando que él sólo había oído eso al PSOE, “que ha dicho no sé qué de los berberechos y no sé qué de que había dos millones de personas y eso parecía el nazismo”.

“Lo único que ha dicho la Comunidad de Madrid es que había que afrontar la pandemia salvando vidas sin arruinar el empleo. Y es compatible”, siguió el líder del PP, que acabó alabando la construcción del Hospital Zendal.

La respuesta no satisfizo a Piqueras, que finalmente le planteó la pregunta de forma directa para que Casado no pudiera eludirla: “Pero sí creemos que Isabel Ayuso ha hablado de libertad, hostelería, libertad de horarios en la hostelería etc, ¿no?”

Ahí, y pese a los numerosos estudios que relacionan la apertura de los interiores de la hostelería con un aumento de los contagios, Casado aseguró: “Porque no hay ninguna estadística que diga que los contagios se producen en la hostelería siempre y cuando se mantenga la distancia, se puedan habilitar al exterior más número de personas. Y es lo que están diciendo ahora los empresarios de la restauración, de la hostelería y del ocio nocturno. Que es más controlable las medidas y el aforo dentro de un local que en estas aglomeraciones en la calle”.

Ante la respuesta, Piqueras volvió a la carga: “Yo le preguntaba por esa identificación, que parecía un poco populista también por parte de Isabel Ayuso”.