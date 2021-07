Piqueras llama así a Iván Redondo y sorprende la reacción de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez ha concedido una entrevista a Pedro Piqueras en Informativos Telecinco en la que ha hablado largo y tendido de la revolución que ha llevado a cabo en el Gobierno de España.

El presidente ha relevado de su cargo a rostros tan importantes como Carmen Calvo, José Luis Ábalos e Iván Redondo. Por Ábalos le ha preguntado en primer lugar Piqueras, dejando un pequeño encontronazo con Sánchez, al que le ha tenido que decir hasta en tres ocasiones que no le había contestado a la cuestión.

Más breve ha sido el líder del PSOE al hablar del, como ha definido Pedro Piqueras, “todopoderoso” Iván Redondo.

“Quien parece que no se ha ido muy contento tampoco es su jefe de gabinete, el todopoderoso Iván Redondo: ¿Qué ha pasado ahí? Porque él dijo en su momento que estaría dispuesto a tirarse por un barranco por usted. Por eso llama la atención lo de...”, ha querido saber el presentador de Mediaset.

“Yo de todos y cada uno. Es que, también me sabe mal porque hay otros ministros y ministras a los cuales no se hace referencia que también han abandonado sus responsabilidades en el Consejo de ministros y que yo no quiero tampoco obviar”, ha afirmado Sánchez. Una sentencia que ha sorprendido a muchos ya que ni si quiera ha dicho el nombre de Iván Redondo.

El presidente ha señalado que tanto “los ministros como mis colaboradores más estrechos tienen mi enorme gratitud y mi enorme reconocimiento a la tarea que han hecho”.

Sánchez ha insistido en que este es el Gobierno de la recuperación, de la recuperación y de la modernización.