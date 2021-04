Piqueras se lo aclara a Ayuso tras tanto insistir sobre un político: "No tengo nada contra él"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha concedido una entrevista a Pedro Piqueras en Informativos Telecinco.

Ayuso ha hablado de la actualidad política, que pasa principalmente por la campaña electoral en Madrid de cara a las elecciones del próxima 4 de mayo. Una campaña que todavía no ha empezado y que ya ha traído polémica tras el acto de Vox en Vallecas.

El periodista de Telecinco le ha preguntado a la líder del PP por el fichaje de Toni Cantó, que ha dejado Ciudadanos para ocupar el puesto número cinco de su lista electoral. Piqueras ha querido saber si “necesitaba a una persona como Toni Cantó, exCiudadanos en sus listas, para acometer estas elecciones”.

“Bueno, yo necesito a todos los que me acompañen en las mismas”, ha respondido ella.

“Pero ese candidato, Toni Cantó, no tengo nada contra él, evidentemente, ¿pero ha sido impuesto en su lista por Génova? Eso ha producido alguna fricción?”, ha aclarado Piqueras en su repregunta.

Ayuso ha explicado que en lo único en lo que hubo diferencias con la dirección de su partido fue “en los tiempos a la hora de contarlo” porque ella quiso hablar de su lista empezando por los consejeros “que se han echado a las espaldas” la gestión de la Comunidad “en los momentos más duros que puedan llegar a imaginarse”.

La líder del PP madrileño ha señalado también que ella aboga por la integración y que ya conocía de antes a Toni Cantó. “Las caras parecían decir otra cosa”, ha afirmado Piqueras sobre el acto en el que Ayuso presentó a su equipo.

“Bueno, no, porque yo soy muy mandona, yo quería contarlo de una manera me dijeron que era de otra, bueno en fin, esas cosas”, ha asegurado ella. Sobre su relación con Cantó, Ayuso ha contado que fue de paseo por un barrio de Madrid y el ex de Ciudadanos “tuvo mucho éxito”.